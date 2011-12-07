Ни лыжи, ни шторы, ни ремонт: за что не должны платить родители школьников

Учебный год уже не за горами, родители начинают готовить своих детей к школе, многие из них до сих пор думают, что в учебных заведениях занимаются откровенными поборами на покупку учебников, спортивного инвентаря и многого другого. Мы изучили российский закон об образовании и собрали для родителей полезную информацию.

Что делать, если в школе требуют сдать деньги?

Руководство школы или учителя не имеют право требовать или даже просить родителей о какой-либо финансовой поддержке на содержание школы. К этому, например, относится оплата ремонта, покупка мебели или просьба сдать на охрану. Согласно законодательству РФ обязательства по содержанию школ несет на себе целиком и полностью на муниципалитетах и органах власти.

Родители не обязаны покупать лыжи ребенку для занятий физкультурой

По законодательству РФ родители не обязаны покупать лыжи или любой другой спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Этим должны заниматься государственные и муниципальные школы. Они же должны предоставлять на бесплатной основе весь спортивный инвентарь.

Кто должен покупать учебники?

Учебники, как и спортивный инвентарь, также предоставляется бесплатно, к этой же категории можно отнести учебные пособия и учебно-методические материалы. Все пособия и учебники, которые относятся к факультативам и дополнительным занятиям, могут закупаться родителями на добровольной основе.

Куда жаловаться на поборы в школах?

Если у вас возникли такие ситуации, то в первую очередь нужно рассказать об этом руководству школы или же ее учредителю, а дальше в любой вышестоящий орган: Прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, а также депутатам, которые могут сделать запрос по ведомствам, в крайнем случае — в суд.

Как правило, такие инциденты решаются часто и быстро после первой жалобы, потому что все эти нормы прописаны в законе и четко регулируются.

Какие услуги могут быть платными и какие есть льготы?

В школах платными услугами могут быть лишь услуги, выходящие за пределы федеральных государственных образовательных стандартов. Другими словами — те, что предоставляются в добровольном порядке по выбору учащихся и их родителей. Сюда относятся дополнительные занятия или углубленное изучение отдельных дисциплин.

Родителям также стоит помнить и о том, что ученики начальных классов должны быть обеспечены горячим питанием, а в их меню, по утвержденным нормам, должны быть горячее блюдо и напиток.

Дополнительно каждый регион самостоятельно устанавливает, каким категориям граждан положены льготы. Часто они предусмотрены для малообеспеченных семей. За более точной информацией нужно обращаться в органы социальной защиты.