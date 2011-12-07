Ни лыжи, ни шторы, ни ремонт: за что не должны платить родители школьников

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Учебный год уже не за горами, родители начинают готовить своих детей к школе, многие из них до сих пор думают, что в учебных заведениях занимаются откровенными поборами на покупку учебников, спортивного инвентаря и многого другого. Мы изучили российский закон об образовании и собрали для родителей полезную информацию.
Руководство школы или учителя не имеют право требовать или даже просить родителей о какой-либо финансовой поддержке на содержание школы. К этому, например, относится оплата ремонта, покупка мебели или просьба сдать на охрану. Согласно законодательству РФ обязательства по содержанию школ несет на себе целиком и полностью на муниципалитетах и органах власти.
По законодательству РФ родители не обязаны покупать лыжи или любой другой спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Этим должны заниматься государственные и муниципальные школы. Они же должны предоставлять на бесплатной основе весь спортивный инвентарь.
Учебники, как и спортивный инвентарь, также предоставляется бесплатно, к этой же категории можно отнести учебные пособия и учебно-методические материалы. Все пособия и учебники, которые относятся к факультативам и дополнительным занятиям, могут закупаться родителями на добровольной основе.
Если у вас возникли такие ситуации, то в первую очередь нужно рассказать об этом руководству школы или же ее учредителю, а дальше в любой вышестоящий орган: Прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения, а также депутатам, которые могут сделать запрос по ведомствам, в крайнем случае — в суд.
Как правило, такие инциденты решаются часто и быстро после первой жалобы, потому что все эти нормы прописаны в законе и четко регулируются.
В школах платными услугами могут быть лишь услуги, выходящие за пределы федеральных государственных образовательных стандартов. Другими словами — те, что предоставляются в добровольном порядке по выбору учащихся и их родителей. Сюда относятся дополнительные занятия или углубленное изучение отдельных дисциплин.
Родителям также стоит помнить и о том, что ученики начальных классов должны быть обеспечены горячим питанием, а в их меню, по утвержденным нормам, должны быть горячее блюдо и напиток.
Дополнительно каждый регион самостоятельно устанавливает, каким категориям граждан положены льготы. Часто они предусмотрены для малообеспеченных семей. За более точной информацией нужно обращаться в органы социальной защиты.