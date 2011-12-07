Полсотни афганских студентов казанских вузов застряли в Афганистане

Около 50 афганских студентов, проходящих обучение в казанских вузах, которые уехали на каникулы или находились на дистанционном обучении, после захвата власти талибами* не могут покинуть Кабул.

«Уже год, как уехавшие на каникулы афганские студенты, проходящие обучение в различных вузах Казани, не могут вернуться в столицу Татарстана. Российская сторона не дает им визы. <...> Но сейчас другая опасность — приход к власти талибов», — цитирует гендиректора казанского благотворительного патриотического фонда мусульман Рустама Хабибуллина ИА «Татар-информ».

По его словам, аэропорт сейчас заблокирован, а талибы угрожают молодым людям расправой. Всего, по данным благотворителей, Кабул не могут покинуть порядка 800 студентов, проходящих обучение в России. Некоторые из них с семьями.

*«Талибан» — организация, запрещенная в России.