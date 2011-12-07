С начала года в Татарстане произошло 14 лесных пожаров

На территории Татарстана с начала года произошло 14 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 160 га. Об этом сообщил глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

«Лесной пожар трактуется таким образом, даже если на 20–30 см зашел на границы лесных фондов, зашел на лесную подстилку, и информационная система это зафиксировала. На территории Азнакаевского и Лениногорского лесничеств зафиксировано по три пожара, в Альметьевском лесничестве — пять пожаров, в Елабужском, Лубянском и Приволжском лесничествах — по одному пожару. Общая площадь лесных пожаров составила 160 га. По оценке специалистов, ущерб составляет около 5 миллионов рублей», — сказал он.

Министр отметил, что ущерб не повлияет на исполнение регионального проекта «Сохранение лесов в РТ». Положительный баланс будет достигнут благодаря выполнению большего числа работ по содействию естественному лесовосстановлению, чем установлено планом на 2021 год, отметил Кузюров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что МЧС Татарстана опровергло информацию о сгоревших из-за лесного пожара домах в Лениногорске. По данным ведомства, в Татарстане случаев перехода огня из леса на населенные пункты не зафиксировано.