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В Татарстане более 2 тысяч соцобъектов подключат к интернету ко Дню республики

Подключить населенные пункты к сети планируется в ближайшее время.

Ко Дню республики планируется провести интернет к 2 тыс. социально значимых объектам, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Минцифры РТ Илья Начвин.

«Сегодня у нас есть программа доведения широкополосного доступа в интернет до населенных пунктов. Ко Дню республики планируется подключить к сети 2 тыс. социально значимых объектов, которые будут подключены к широкополосному доступу в интернет», — рассказал Начвин.

Татарстан один из наиболее продвинутых в IT-индустрии регионов. Тем не менее. остаются районы и населенные пункты, в которых проживает малое количество жителей, отметил замминистра. Минцифры РТ работает над тем, чтобы и в этих населенных пунктах был доступ к широкополосной сети. 

«Эта работа будет проведена в ближайшие годы», — заявил замглавы.

КВ
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