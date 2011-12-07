В Татарстане более 2 тысяч соцобъектов подключат к интернету ко Дню республики

Ко Дню республики планируется провести интернет к 2 тыс. социально значимых объектам, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Минцифры РТ Илья Начвин.

«Сегодня у нас есть программа доведения широкополосного доступа в интернет до населенных пунктов. Ко Дню республики планируется подключить к сети 2 тыс. социально значимых объектов, которые будут подключены к широкополосному доступу в интернет», — рассказал Начвин.

Татарстан один из наиболее продвинутых в IT-индустрии регионов. Тем не менее. остаются районы и населенные пункты, в которых проживает малое количество жителей, отметил замминистра. Минцифры РТ работает над тем, чтобы и в этих населенных пунктах был доступ к широкополосной сети.

«Эта работа будет проведена в ближайшие годы», — заявил замглавы.