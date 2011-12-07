В Татарстане пропал 17-летний подросток

В Лаишево разыскивают 17-летнего Владимира Чиркова. Парень ушел из дома в неизвестном направлении в понедельник. Об этом сообщает группа в социальной сети ВКонтакте поискового отряда «ЛизаАлерт».

Парень был одет в черные спортивные штаны, белую рубашку с коротким рукавом и черные тапочки с белой подошвой. Отличительными чертами Владимира являются высокий рост, голубые глаза и темные волосы.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местоположении подростка, просят звонить по телефону: 8(800) 700−54−52.