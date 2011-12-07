Вспышек не будет: куда пропали звезды с неба Казани?

«Менее яркий поток, чем в прошлые года»

На вопрос, почему же на августовском небе нет звезд, Роман Жучков ответил, что аномалии в этом никакой нет, а видимость звезд зависит от погоды и от того места откуда за ними наблюдаешь. Так, прошедшие дни были облачными, поэтому звезды были скрыты от глаз, также на видимость повлияла засветка города.

Традиционный метеорный поток, который прошел с 12–13 августа, был неярким по сравнению с прошедшими годами. Но, по словам эксперта, относительно слабый максимум потока — это абсолютно нормальное явление.

«Метеорный поток в этом году намного менее активен, чем в прошлые года. Но это меняется из года в год», — рассказал он.

Также Жучков отметил, что помимо погодных условий на видимость звезд и количество метеоров влияют лунные фазы.

«В этом году максимум потока Персеиды (Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких „падающих звезд“ — прим. Ред.) пришелся почти на новолуние — это сказывается благоприятно. Ожидалось, конечно, увидеть больше „падающих звезд“ (т. е. метеоров). В следующем году 12 августа будет полнолуние, поэтому можно будет разглядеть только самые яркие метеоры», — объяснил Жучков.

Могла ли плохая погода привести к беззвездному небу?

Доцент КФУ поделился с корреспондентом, что ближайший яркий поток звезд будет в ноябре. В это время традиционно плохая погода, будут облака, поэтому маловероятно, что мы увидим что-то выдающееся. Также яркие метеорные потоки ожидаются в декабре и январе. Наблюдать эти небесные зрелища некомфортно из-за погодных условий.

«В народе пошло устойчивое клише, что в августе с неба звезды падают. Это потому что небо с одной стороны темное, с другой стороны — достаточно высока вероятность хорошей погоды, а с третьей — летом комфортно выйти на улицу и наблюдать за „падающими звездами“. В декабре и январе на улице тоже темное небо, но выходить в мороз некомфортно», — рассказал Жучков.

«Яркого зрелища не предвидится»

Астроном отметил, что в этом году грандиозных вспышек звезд не ожидается, но отрицать вероятность этого события не стоит. Он объяснил, что вспышки новых или сверхновых звезд происходят очень редко и они непредсказуемы. Если же такое случится, то это будет «микросенсацией».

«Теоретически в этом году можно будет увидеть необычные звезды, но фактически это маловероятно. Этого нельзя исключать, но предсказать этого никто не возьмется. Если это произойдет, то это будет красивое зрелище», — сказал он.

Также эксперт разъяснил, что люди часто путают два понятия: метеоритный и метеорный дождь.

«Метеорит — это камень, долетевший до поверхности Земли, не полностью сгоревший в атмосфере. А то, что мы называем „падающими звездами“, — это вспышка метеора, маленькой частицы, пылинки, сгорающей в атмосфере. Поэтому нужно говорить про метеорный дождь, а про метеоритный дождь говорить некорректно», — отметил Жучков.

По прогнозу астронома, в этом году метеорный дождь будет в ноябре, достаточно яркий поток Леонид — с максимумом 17–18 ноября, а зимой ожидаются Геминиды, максимум активности которых приходится на 14 декабря.

«Все эти потоки в текущем году я бы не назвал дождем. Яркого зрелища не предвидится», — добавил эксперт.

Астрономический прогноз в этом году не сенсационный. Но несмотря на это, любителей звездного неба ожидает еще несколько красивых зрелищ. Помимо традиционного августовского потока звезд до конца года можно будет увидеть в ноябре и декабре.

Кроме этого, в декабре прогнозируется видимость в бинокль и даже невооруженным глазом кометы С/2021 А1 Leonard, которая может сравниться по яркости с кометой NEOWISE, наблюдавшейся в июле 2020 года и даже превзойти её. Ну, а вид звездного неба и условия видимости планет всегда можно «расшифровать», используя компьютерные программы-планетарии. Желаем вам успешных наблюдений!