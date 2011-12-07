Из казанского двора эвакуаторы за ночь вывезли 30 автомобилей

Из двора одного из домов по ул. Фучика эвакуаторы за ночь вывезли 30 машин, утверждает «Татарстан-24». Они были припаркованы на обширной пешеходной зоне, примыкающей к дому, где стоянка запрещена. Причина, побудившая местных жителей на нарушение правил - отсутствие достаточного количества мест на легальной парковке. Их всего 15, тогда как квартир в доме - 300.