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Из казанского двора эвакуаторы за ночь вывезли 30 автомобилей

Автовладельцы припарковались на пешеходной зоне.
Из двора одного из домов по ул. Фучика эвакуаторы за ночь вывезли 30 машин, утверждает «Татарстан-24». Они были припаркованы на обширной пешеходной зоне, примыкающей к дому, где стоянка запрещена. Причина, побудившая местных жителей на нарушение правил - отсутствие достаточного количества мест на легальной парковке. Их всего 15, тогда как квартир в доме - 300.
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