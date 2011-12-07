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Президент РТ объявил 2019-й в Татарстане Годом рабочих профессий

Рустам Минниханов выступает с ежегодным посланием парламенту республики.
2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих профессий. Об этом заявил сегодня на 40-м заседании Госсовета РТ пятого созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту республики.Напомним, что 2018-й в республике объявлен Годом Льва Толстого. Соответствующий указ был подписан Президентом РТ.
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