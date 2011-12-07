В Дербышках завершили ремонт автодороги

В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» был обновлен участок улицы Главная, что в поселке Дебрышки. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. На протяжении 252 метров был уложен новый асфальтобетон, произведена замена знаков. Нанесена новая разметка.