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В Дербышках завершили ремонт автодороги

Был обновлен участок ул. Главная.
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» был обновлен участок улицы Главная, что в поселке Дебрышки. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. На протяжении 252 метров был уложен новый асфальтобетон, произведена замена знаков. Нанесена новая разметка.
КВ
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