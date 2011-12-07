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В Казани продают коттедж за 58 млн рублей

Дом построен в стиле Hi-Tech.
В одном из казанских поселков продается коттедж, площадью в 270 кв. м, построенный в стиле Hi-Tech. Об этом гласит информация с сайта бесплатных объявлений. Продавец просит за объект размещения 58 млн рублей. За эти деньги покупатель получит дом, построенный по канонам высоких технологий. К коттеджу примыкает участок в 8 соток, где выполнен ландшафтный дизайн.
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