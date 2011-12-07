В Казани продают коттедж за 58 млн рублей

В одном из казанских поселков продается коттедж, площадью в 270 кв. м, построенный в стиле Hi-Tech. Об этом гласит информация с сайта бесплатных объявлений. Продавец просит за объект размещения 58 млн рублей. За эти деньги покупатель получит дом, построенный по канонам высоких технологий. К коттеджу примыкает участок в 8 соток, где выполнен ландшафтный дизайн.