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В Татарстане продлили закрытие одной из автодорог

Она пролегает по территории Тукаевского района республики.
Участок автодороги Набережные Челны – Сарманово – Казаклар – Тлянче-Тамак будет закрыт до 30 ноября, информирует пресс-служба Миндортранса РТ. Закрытие связано с продолжением ремонтных работ на отрезке с 4,4 км по 7,4 км. Водителям предлагают выбирать альтернативные маршруты.
КВ
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