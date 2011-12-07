Ахметов: Послание Президента РТ позволит мобилизовать татарстанское общество для достижения результатов

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Объявленные в послании Президента РТ цели о сохранении языков и традиций позволят мобилизовать татарстанское общество для достижения результатов, считает зампредседателя Госсовета РТ Марат Аметов.
«В предвыборной платформе Президента РТ уже прозвучали тезисы о духовном развитии, сохранении языков и традиций. Послание поставило задачу реализации этих направлений», — сказал он.
То, что Минниханов объявил следующий год Годом сохранения родных языков и народного единства, значительно оживит работу в решении вышеупомянутых задач, считает Ахметов.
Он также отметил, что вопрос развития и сохранения языков достаточно деликатный и требуют особенных методов решения, «Я рад тому, что вся республика, все структуры власти и общественные организации будут мобилизованы под эту задачу. Вместе нам будет легче решать эти вопросы», — уточнил спикер.