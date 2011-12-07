Автоперевозчики РТ обратились с просьбой не продавать арбузы с машин на остановках

Автоперевозчики Татарстана обратились с просьбой прекратить торговлю арбузами с машин на остановках общественного транспорта, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В сообщении идет речь об автомобилях, которые ставят для ведения торговли из багажников на автобусных остановках или выделенных полосах, предназначенные для движения общественного транспорта.

Как пояснил Темляков, это значительно осложняет движение общественного транспорта, на котором в Казани ежедневно передвигаются 800 тысяч человек.