Для татарстанцев организовали Единый день приема родителей дошкольников

Завтра, 25 сентября, в Татарстане в дистанционном формате состоится Единый день приема родителей дошкольников. Участие в нем примет первый заместитель главы Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Сообщается, что мероприятие приурочено ко всероссийскому Дню воспитателя и проводится Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России». Прямой эфир начнется в 10:00 в аккаунте Региональной общественной приемной в Instagram (opriemnaya116). Через час стартует тематический прием граждан посредством каналов связи в Skype (Priemnayaer116), WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).

Участниками также станут Людмила Рыбакова, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам; Асия Тимирясова, ректор Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, региональный координатор федерального проекта «Новая школа»; Эльвира Измайлова, начальник отдела дошкольного образования министерства образования и науки РТ; Альфия Халилова, главный специалист отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями МКУ «Управление образования ИКМО г. Казани».

Предварительная запись и дополнительная информация по тел.: 8 (843) 23810-00.