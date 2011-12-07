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Фазлеева: Послание Рустама Минниханова поможет республике взять нужный темп развития на целый год

Оно базируется на аналитических данных по экономике, промышленности и политике.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что послание Рустама Минниханова к Госсовету РТ поможет республике взять нужный темп развития на целый год.

По ее словам, обращение Президента РТ базируется на аналитических данных по экономике, промышленности и политике. По мнению Фазлеевой, исходя из этого задаются направления развития республики.

Сама заместитель уделит особое внимание той части послания, которая будет посвящена социальной политике республики.

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