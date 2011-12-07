Ирина Вольнец стала детским омбудсменом РТ

Ирина Вольнец назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане. Об этом стало известно во время 15-го заседания Госсовета РТ.

«Клянусь защищать права и интересы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Татарстан и законодательством республики Татарстан, справедливостью и голосом совести», — произнесла присягу Вольнец на двух языках: русском и татарском.

Кандидатуру Вольнец на пост детского омбудсмена РТ предложил Рустам Минниханов. Депутаты Госсовета РТ, за исключением 10 человек, поддержали решение Президента РТ.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка назначается сроком на пять лет.