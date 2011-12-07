Как найти мотивацию, чтобы своими силами укрепить здоровье

Почему она решила круто поменять привычки и вести не просто здоровый образ жизни, а серьезно заняться спортом, стать марафонцем, узнал журналист «КВ».

Мотивация

С 6-го класса школы Альбина имела освобождение от занятий по физкультуре, а по остальным предметам получала пятерки. Втайне мечтала стать спортсменкой, но была уверена, что ничего не получится. По образованию Альбина - инженер-электромеханик. Работала на железной дороге. После окончания института перепробовала много направлений: ей нравится учиться и познавать новое.

В 32 года Альбина ушла в декрет со вторым ребенком. Через какое-то время поняла: что-то идет не совсем так, как хотелось бы: «Я осознала себя растолстевшей кормящей матерью в состоянии самобичевания с детьми, бесконечно болеющими ОРВИ, страдающими аденоидами, бронхитами. Поняла: чтобы разорвать порочный круг, сначала надо »надеть кислородную маску на себя«, потом и все остальное начнет меняться. Стала разбираться, как начать. Дочке как раз предстояла операция по удалению аденоидов. Но благодаря переосмыслению и новым знаниям мы справились без вмешательства путем коррекции образа жизни. Начала с себя - стала тренироваться, поменяла питание. Дети потянулись за мной».

Толчком для Альбины стал момент, когда она вдруг представила - что будет с ней лет этак в 60, если она продолжит привычный образ жизни. В роду у нее много сердечников, и она понимала: если не тренировать сердце, не сбросить вес, не вести здоровый образ жизни, ее ждет та же судьба - старость с болезнями: «Прикинула, что сыну будет на тот период 28 лет, представила себя развалюхой, которая еле ходит и не может не то что помочь детям посидеть с ребенком, а еще и сама обуза для них. Такой сценарий меня категорически не устраивал, представляла совсем другой уклад. К тому же именно мама является ресурсом для всей семьи, от ее здоровья зависит и состояние детей. Кстати, сейчас ни дочка, ни сын практически не болеют, если не считать пары дней легкого насморка и красноватого горла в сезон ОРВИ».

Забеги

На домашних тренировках Альбина похудела на 20 кг и решила, как она говорит, «красиво отметить это дело марафоном»: «Узнала про Казанский марафон - 2017 и зарегистрировалась участником. Выбирала между дистанциями 3 и 10 км, но муж предложил все-таки попробовать 10. Зарегистрировалась и всю ночь потом не спала и думала: что же я наделала, смогу ли? Утром пришла в поликлинику и попросила дать мне справку, что я могу бежать дистанцию. На руках имелись хорошие результаты ЭКГ, всех анализов, все-таки за плечами был уже год здорового образа жизни, тренировок. Но терапевт огорошила: »Сколько вам лет? О чем вообще думаете, в вашем-то возрасте и три км не пробежите!«. В итоге просто дала справку, что я здорова. А мне на тот момент было 33. После этого разговора я вновь не спала ночь, но муж подбодрил - предложил выбраться в выходные на природу и попытаться пробежать для начала пять км. Получилось».

В итоге в день марафона Альбина пробежала целых 10 км! Признается, что испытала чувство эйфории, что вообще бежала и цель достигнута! Появился азарт увеличить дистанцию, снова прийти на старты. Вскоре девушка увлеклась кроссфитом - это когда бег перемежается с занятиями фитнесом. Пришла на набережную Казанки, где проводились занятия, и вместе с мужем они стали готовиться к соревнованиям. Нужно было собрать команду из 6 человек и вместе пройти испытания: бег по пересеченной местности 5 км и 10 упражнений на время. В августе вышли на старт и удачно прошли испытания. Во время участия Альбина познакомилась с интересными людьми. К 2018 году поставила цель пробежать уже полумарафон - 21 км. Сделала! Потом - второй. Чувство азарта разгорелось с еще большей силой.

В этот момент узнала о наборе участников в проект «Гонка героев», основанный на новом для России виде спорта: бег с препятствиями. Написала главному тренеру о своем желании стать участником. Ее пригласили пройти тесты, прошла почти все: получила предложение стать судьей на проекте. В процессе подготовки прошла три гонки в разных городах, приобрела новый опыт.

Когда хочется сдаться

К 42-километровому марафону Альбина готовилась целенаправленно несколько месяцев, нарабатывала объем нагрузки, применяла определенные виды тренировок. В мае 2019 года осуществилась одна из главных ее целей - пробежать свои 42 км. Марафон, в котором участвовала Альбина, состоялся в Казани.

«Бежала больше пяти часов. Я и не думала, что на такое способна. Первые 20 км бегутся весело, привычная дистанция, - делится она ощущениями. - Но после 30 начинаешь думать: «Зачем мне все это надо? Я никому вообще ничего не должна. Я просто мама двоих детей». Такой длительный марафон - всегда борьба и разговоры с собой. Но предварительно я узнала хороший лайфхак: поставить на том километре, где тебе захочется сдаться, свою семью в качестве группы поддержки. Так и сделала: муж и дети ждали меня на 34-м километре, держали плакаты с надписями «Мама, ты молодец!» и «42,2 км - только вперед!». И если после 27 км чувствовала себя настолько тяжело (плюс жара, асфальт), что хотелось сойти с маршрута, то, увидев семью, решила продолжить. Все равно телефона с собой нет, а семья уже будет ждать на финише. Как-нибудь, думаю, пробегу. Марафонцы, как я убедилась, очень упрямые люди. Когда заканчиваются силы, они продолжают двигаться: кто пешком, кто бегом. Ближе к финишу легче - слышишь, как улюлюкают зрители, это подстегивает».

Альбина говорит, что дистанция настолько длинная, что не раз хочется сдаться. Ужасно болят ноги, кому-то вообще становится плохо, кого-то увозят на скорой, как было в случае с молодым парнем во время марафона в Казани. Но чувства, когда пересекаешь финишную черту, незабываемые. В 2020 году Альбина также хотела принять участие в марафоне, но в связи с пандемией его отменили.

«А тренировки никто не отменял», - улыбается Альбина. И продолжает в том же духе: бегает и в жару, и в ненастье, не испугает ее ни снег, ни метель, а еще профессионально изучает науку о питании, получила образование специалиста-нутрициолога. Ей хочется помогать людям улучшить здоровье, делиться рецептами сбалансированного рациона. Ведь именно из питания человек получает энергию. Выходные ее семья проводит не на диване, а в движении и развитии: вылазки в лес, подвижные игры, а еще чтение книг. Спорт и учеба - вот на что Альбине и ее семье не жаль времени.

«Нужно найти свою мотивацию. Представлять конечную цель, - говорит она. - Надо подумать, как вы хотите прожить свою жизнь, что получить». А желающим начать бегать дает совет - начинать медленно, в своем темпе: это когда бежишь и можешь одновременно разговаривать. Постепенно можно увеличивать время. Сегодня 20 минут, завтра 30. Именно такой темп тренирует сердце. Альбина ощутила это на своем опыте. Если до занятий ее пульс в спокойном состоянии равнялся 72 ударам в минуту, то в этом году, по результатам ЭКГ, 47 - 49 ударов. Отличный результат. Так что для мотивированного человека нет ничего невозможного.