Минниханов: В АПК нужно продолжать работу по повышению эффективности

Внедрение новых технологий в АПК положительно скажутся на отрасли, считает Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Госсовету РТ.

«В сфере АПК необходимо продолжить работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства Уже есть положительные примеры такой работы. Использование цифровых решений в управлении процессом формирования урожая позволило компании „Калмурзино“ Мензелинского района за три года увеличить денежную выручку на гектар в 3,5 раза», — отметил глава республики.

По мнению Минниханова, благодаря цифровым технологиям и модернизации производств вырастет производительность труда и зарплат.

Кроме того, модернизация привлечет в отрасль молодых сотрудников. Такие примеры уже есть в республике: в новом высокотехнологичном комплексе хозяйства «Тукаевский» в Атнинском районе трудятся более 70% молодежи.