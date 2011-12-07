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Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету о внутреннем и внешнем положении РТ

С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.

Сегодня в Государственном концертном зале им. С. Сайдашева на 14-м заседании парламента Президент РТ Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету.

С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция. По словам секретаря Госсовета РТ Лилии Мавриной, на заседании будет озвучено послание Минниханова Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики.

Далее состоится следующее заседание, на котором депутаты рассмотрят законопроекты и вопрос об изменениях в составе Комитета Госсовета РТ по социальной политике. Также на нем назначат уполномоченного по правам ребенка и выберут судей Конституционного суда РТ. 

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