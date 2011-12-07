Ольга Павлова: Послание Президента РТ носит ярко выраженный социальный характер

Президент РТ Рустам Минниханов озвучил традиционное послание Госсовету республики. Оценку его содержанию дала Ольга Павлова — депутат Госдумы.

«На мой взгляд, это послание носит ярко выраженный социальный характер, потому что в центре внимания стоит благополучие человека», — подчеркнула она.

При этом Ольга Павлова отметила, что в республике развитию демографии и реализации социальной политики внимание уделяется даже в непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса.