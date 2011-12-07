Правительству РТ поручено проработать вопрос о включении ТЭЦ Челнов в федеральную программу модернизации

Правительству РТ назначено проработать вопрос о включении ТЭЦ Набережных Челнов в федеральную программу модернизации.

Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, вопрос по набережночелнинской ТЭЦ остается актуальным. Поэтому он уполномочил власти республики совместно с «Татэнерго» проработать вопрос включения данного объекта в федеральную программу.

Президент РТ также добавил, что в федеральную программу модернизации включены пять станций общей мощностью 1,4 ГВт. Среди них крупнейший проект по модернизации Заинской ГРЭС на 850 МВт. Развитие экономики требует дополнительных эффективных энергетических мощностей, подчеркнул он.