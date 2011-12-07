Путин поздравил Минниханова с победой на осенних выборах

Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами 20 регионов, который вступили в должность после осенних выборов. В ходе видеоконференцсвязи глава государства поздравил Президента РТ Рустама Минниханова с победой на осенних выборах.

«Рустам Нургалиевич, вы человек очень опытный и очень эффективный. Команда у вас профессиональная. Рассчитываю, что — так же как было в предыдущие годы — вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете стоящие перед республикой задачи и с каким эффектом», — сказал президент.

Минниханов поблагодарил Путина за оказанную помощь предпринимателям и гражданам в период пандемии. «Это позволило нам достойно провести выборную кампанию. Национальные цели, которые определены вами, говорят о качестве жизни нашего населения. Заверяю вас, что Татарстан будет активно реализовывать все проекты своевременно», — также сказал Президент РТ.