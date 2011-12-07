Стали известны подробности условий конкурса «Моя Москва»

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщил о подробностях условий творческого онлайн-конкурса «Моя Москва».

По информации организаторов, конкурс проводится в целях продвижения столицы РФ как туристического центра, формирования положительного имиджа и развития межрегионального сотрудничества.

Участниками в номинации «Московские истории», «Мост дружбы» и в фотоконкурсе с хэштегом «ДниМосквы» могут стать татарстанцы от 7 лет. Также в номинации «Нарисуй Москву» могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 лет до 16 лет включительно.

Кроме того, побороться за путешествие в Москву могут и представители средств массовой информации. Им необходимо снять анонс или репортаж на тему Дней Москвы в Республике Татарстан.

Сроком проведения онлайн-конкурса назначили до 28 сентября. Предварительно участвующим необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте www.днимосквы.рф.