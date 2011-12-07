Татарстанец за рулем автоцистерны насмерть сбил пешехода

В Башкирии татарстанец за рулем автоцистерны сбил насмерть пешехода, сообщили в местом ГИБДД.

По информации ведомства, трагедия произошла ночью 21 сентября на трассе Уфа — Оренбург. 34-летний житель Стерлитамака шел пешком по дороге и попал под колеса грузовика.

По словам водителя автоцистерны, на одежде молодого человека отсутствовали светоотражающие элементы, поэтому татарстанец его и не заметил.

От полученных травм пешеход скончался на месте еще до приезда «скорой».