«Усыпите моего кота, я устал быть его хозяином»

О том, каковы показания к эвтаназии и когда стоит отказаться от данной процедуры, наша беседа с ветеринарным врачом Лейсан Ахметзяновой.

Она рассказала случай из практики. Однажды мужчина принес в клинику молодого кота. Единственной проблемой животного было урологическое заболевание, легко поддающееся лечению. Владелец пушистика нервно озирался по сторонам и требовал усыпить питомца. Обсуждать неприятную ситуацию отказался. Просто написал заявление об отказе от кота и ушел, хлопнув дверью. Животное прооперировали, а затем нашли нового владельца. С тех пор прошло уже три года, четвероногий жив и вполне неплохо себя чувствует.

— Совершенно не понимаю того, кто хочет усыпить своего любимца только потому, что устал от него! — досадует Лейсан Гамиловна. — Вы взяли на себя ответственность за судьбу живого существа. Это не просто пушистая игрушка.

Доктор Ахметзянова пытается донести до людей, желающих убить надоевшего питомца, мысль о том, что из сложившейся ситуации можно найти достойный выход. Достаточно подыскать новых хозяев для четвероногого. Как вариант — обратиться в частные приюты. Или разместить объявление в социальных сетях, на специализированных сайтах. К слову, иногда в роли зоозащитника приходится выступать самому врачу.

— К адекватной эвтаназии отношусь нормально, — рассказывает Лейсан Гамиловна. — Иногда усыпление более чем оправданно. Придерживаюсь того мнения, что смертельно больных животных, не имеющих ни единого шанса на выздоровление, гуманнее избавить от страданий, нежели позволять им медленно и мучительно умирать.

По словам ветеринарного врача, за жизнь каждого четвероногого друга она и ее коллеги борются до последнего. Подбирают лекарства, назначают терапию, проводят лабораторные исследования.

— Абсолютное и единственное показание к эвтаназии — безнадежность, — говорит Лейсан Ахметзянова. — Как правило, к неизлечимым заболеваниям относятся злокачественные опухоли, необратимые поражения внутренних органов (почек, легких, сердца и т. п.).

Лейсан Гамиловна отмечает, что старость питомца — далеко не повод от него избавляться. Большинство возрастных недугов вполне поддается лечению. Например, пожилые животные часто бывают поражены болезнями опорно-двигательного аппарата или имеют проблемы с мочевыделительной системой. При должном уходе и заботе ваши любимцы смогут прожить еще несколько счастливых лет.

— Случается, что усыпить четвероногого друга хотят неопытные владельцы, допустившие множество ошибок в его воспитании, — рассказывает Лейсан Гамиловна. — Тогда я советую обратиться к кинологу или профессиональному дрессировщику. Животные не должны погибать только потому, что люди не сумели вырастить их благородными и уравновешенными.

Недавно Ахметзяновой позвонила хозяйка двухлетнего спаниеля. Женщина кричала, заходилась в истерике. Сообщила, что собака кидается на детей. Пес постоянно рычит и скалится, когда к нему подходит человек. Звонившая попросила усыпить спаниеля. Врач, выслушав клиентку, постаралась ее успокоить, провела доверительную беседу. Выяснилось, что воспитанием собаки практически не занимались. Конечно, пес корректно вакцинирован и знает несколько команд: «Сидеть», «Лежать» и т. д. Однако неправильное поведение у питомца наблюдается уже давно. И его владельцы не сумели своевременно скорректировать проявление агрессии. Просто не работали над проблемой. А сейчас лишь разводят руками. Лейсан Гамиловна рекомендовала клиентке задуматься о тренере и не лишать питомца жизни из-за собственных ошибок.

— В любом случае перед назначением процедуры эвтаназии животному необходимо сдать анализы, — делится Ахметзянова. — Затем делаются рентген и УЗИ. И только потом мы садимся с клиентами за стол и обсуждаем ситуацию, требует ли она крайних мер.

Эвтаназия должна проводиться при общей глубокой анестезии. Под наркозом у животного происходит остановка дыхания и сердцебиения, для чего, как правило, применяются барбитуратные препараты. Питомец заснет и никогда не проснется.

Лейсан Гамиловна считает усыпление животного одним из самых болезненных моментов не только для хозяина, но и для ветеринарного врача. С четвероногим очень тяжело прощаться. Особенно если знаком с ним уже много лет, видел, как животное взрослело, следил за состоянием его здоровья и пищевыми привычками.

— Важно понимать, что во время усыпления животное не испытывает душевных терзаний. Это — не человек, — говорит Лейсан Гамиловна. — Оно не боится перехода в мир иной, не печалится из-за расставания. Питомцу очень плохо здесь и сейчас. Все, что ему нужно, — избавление.

Современное общество делится на непримиримых противников эвтаназии и ее активных сторонников. И те, и другие утверждают, что ими движет любовь к животным. Основная проблема заключается в том, что каждый человек понимает любовь по-своему. Значит, и выражает ее на свой лад.

Недавно в клинику принесли смертельно больную кошку. После проведенных обследований стало понятно, что у кошки нет ни единого шанса на выздоровление. Помимо прочего, животное испытывало страшные боли. Тем не менее хозяйка отказалась от усыпления, сославшись на то, что никто не вправе решать судьбу живого существа. Через три дня противница эвтаназии позвонила врачу и со слезами в голосе сообщила о том, что кошка умерла в страшной агонии. Бедняжка не ела, не пила. Металась по квартире, стонала.

— Смотреть на то, как умирает твой любимец, и ничем не облегчить его последние минуты, — пожалуй, наивысшая форма жестокости, — считает Ахметзянова. — О какой любви к братьям нашим меньшим здесь может идти речь?

Если человек по-настоящему дорожит своим питомцем, он позаботится и о том, чтобы смерть любимца была избавлением от страданий — спокойной и безболезненной.

После проведения эвтаназии необходимо решить, каким образом захоронить тело. Многие люди просто закапывают останки где-то за городом. Или пользуются услугами крематория.

— Думаю, Казань давно нуждается в кладбище домашних животных, — говорит Лейсан Гамиловна. — Люди хотят сохранить память об ушедшем навсегда близком существе и приходить на место последнего пристанища четвероногого друга.

Кстати

В современной России не существует законодательного акта, определяющего порядок применения эвтаназии домашних животных на территории страны. Однако согласно п. 11 ст. 16 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» эвтаназия здоровых животных категорически запрещена.