В Аксубаевском районе РТ открыли мечеть после капремента

Накануне после капитального ремонта в селе Новое Демкино Аксубаевского района состоялось открытие мечети.

По информации газеты «Аксубаево», внутри помещения перестроили потолки, окна, отопление, установили пожарную сигнализацию. Появились комнаты для имама и для приема пищи. Внутренне убранство отделано деревом, на полу — ковролин.

Также на территории здания построили летнюю беседку и засадили голубые ели. Кроме того, к мечети пролегла новая асфальтовая дорога, с подъездными путями и стоянкой.

Мечеть отремонтировали в течение лета.