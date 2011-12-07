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В Аксубаевском районе РТ открыли мечеть после капремента

Мечеть отремонтировали в течение лета, причем от старой остались лишь стены.

Накануне после капитального ремонта в селе Новое Демкино Аксубаевского района состоялось открытие мечети.

По информации газеты «Аксубаево», внутри помещения перестроили потолки, окна, отопление, установили пожарную сигнализацию. Появились комнаты для имама и для приема пищи. Внутренне убранство отделано деревом, на полу — ковролин.

Также на территории здания построили летнюю беседку и засадили голубые ели. Кроме того, к мечети пролегла новая асфальтовая дорога, с подъездными путями и стоянкой.

Мечеть отремонтировали в течение лета. 

КВ
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