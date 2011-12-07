В РТ был установлен размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 году

Сегодня в республике прошло заседание Госсовета РТ, в течение которого местный парламент принял решение об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2021 году. Его размер составит 8232 рубля.

Величина прожиточного размера определяет размер федеральной доплаты к пенсии, на которую имеют право ряд граждан, пояснила Эльмира Зарипова.

На момент 1 августа в республике такую надбавку в размере 1756 рублей в месяц получали 60 тысяч пенсионеров.