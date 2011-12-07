Завтра в Татарстане состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи

Завтра, 25 сентября, в Татарстане состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению. Организаторами выступят Всероссийской политической партия «Единая Россия» и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Сообщается, что в виду санитарно-эпидемиологической обстановки консультирование граждан будет проходить посредством телефонной связи. В Казани дозвониться до специалистов можно будет с 9:00 до 16:30 часов дня по следующим номерам телефонов: 8-800-201-16-00; (843) 238-10-00; WhatsApp: 8 (987) 205-00-63.

В муниципалитетах республики правовое консультирование оказывается по номерам телефонов общественных приемных. Звонки принимаются с 8:00 до 15:30 часов по Москве.

Бесплатная юридическая помощь населению будет оказана специалистами Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, Нотариальной палаты Республики Татарстан, АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», Адвокатской палаты Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Конституционного суда Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, членами Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.