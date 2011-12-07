Жаркое по-деревенски в керамическом горшке

Жаркое в горшочках готовится во многих национальных кухнях. Это блюдо является традиционным и у народов, проживающих в России, а также можно найти рецепт приготовления в мексиканской, китайской, чешской, польской и иной кухне. Ингредиенты могут быть разные, но принцип готовки один — томление продуктов в собственном соку.

У каждой национальной кухни в этом вопросе есть своя изюминка. Где-то в жаркое добавляют светлое пиво, где-то сухое вино или кисломолочные продукты. Северные народы любят сытное жаркое и готовят его очень калорийным. Южане предпочитают мясо с овощами.

Ингредиенты: свинина (или телятина) — 600 г, картофель молодой — 500 г, шампиньоны — 200 г, помидоры — 2 шт., лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана — 1 стакан, соевый соус — 3 ст. ложки, сливочное масло — 100 г, соль и перец по вкусу. Для теста: мука — 0,5 стакана, сметана — 1 ст. ложка, соль и сода на кончике ножа, вода — 3 ст. ложки.

Мясо, картофель, лук и морковь нарезаем некрупными кусками. Мелкие грибы оставляем целиком, крупные разрезаем на 4 части. Продукты выкладываем в горшок послойно: морковь, лук, картофель, затем мясо. Поверх него — помидоры, нарезанные кружками. Масло нарезаем на кубики и раскладываем равномерно на помидоры. Сметану смешиваем с соевым соусом и выливаем в горшок.

Крышку на горшок будем делать из теста. В миске смешиваем муку, сметану, воду, соль и соду. Вымешиваем тесто, раскатываем в пласт, чтобы его диаметр совпадал с горлышком горшка. Лепешку плотно прижимаем к краям и делаем в середине небольшое отверстие. Горшок ставим в духовку, нагретую до 180 градусов, и томим 2 часа. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!