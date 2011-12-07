В Татарстане изменится расписание восьми электричек

В Татарстане с 27 сентября изменится расписание маршрута восьми электричек. Об этом сообщила компания «Содружество».

«В связи с закрытием одного пути по разъезду Компрессорный изменится порядок следования нескольких поездов», — рассказали в «Содружестве».

Изменятся маршруты:

Электропоезд Шемордан — Казань — отправление в 4:23, прибытие — в 6:38,

Электропоезд Казань — Свияжск — отправление в 6:40, прибытие — в 7:46,

Электропоезд Арск — Казань — отправление — в 6:37, прибытие в 8.30

Электропоезд Казани — Вятские Поляны — отправление в 6:09, прибывает в 9:12.

Также с 1 октября последуют изменения на маршрутах:

Электропоезд Казань — Кукмор — отправление в 6:09, прибытие в 9:01,

Электропоезд Сосновка — Казань — отправление в 13:45, прибытие в 17:24,

Электропоезд Казань — Кизнер — отправление в 16:12, прибытие в 20:28

Электропоезд Казань — Сосновка — отправление в 16:22, прибытие в 19:54.