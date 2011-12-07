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В центре Казани выставили на аукцион отель за 762 млн рублей

ВТБ продают отель Courtyard by Mariott Kazan Kremlin в центре города.

Четырехзвездочный отель Courtyard Kazan Kremlin в историческом центре Казани выставлен на торги за 762 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Отель открылся в 2011 году, но прекратил принимать гостей в 2016 из-за банкротства, 2018 году гостиницу приобрел ВТБ на банкротных торгах. А теперь объявил аукцион на ее продажу. Стартовая цена — 762 млн рублей.

Известно, что в состав лота входят само здание гостиницы в шесть этажей площадью 7 тысяч кв. метров, ее движимое имущество, а также пригостиничный участок.

Желающие участвовать в аукционе могут подать заявку до 24 декабря. 27 декабря организаторы подведут итоги.

КВ
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