Директор по проектам ООО «Ашан»: «Лидеры России» дали возможность войти в Президентский резерв РТ

Любому руководителю с активной жизненной позицией, который хочет добиться чего-то в жизни, что-то сделать для страны и для себя, нужно участвовать в конкурсах, подобных «Лидерам России». Об этом ИА «Татар-информ» заявил финалист этого конкурса Сергей Хрущев.Собеседник агентства также рассказал о том, как конкурс изменил его жизнь. «После участия произошли некоторые изменения в работе: раньше я работал директором супермаркета, сейчас работаю директором по проекту. Также благодаря конкурсу я вошел в состав Президентского резерва Республики Татарстан и до последнего времени в нем участвовал, но в связи с переездом в Москву пришлось выйти из состава», – заметил он.В практическом плане конкурс дал Сергею, по его собственной оценке, «всестороннюю, качественную и детальную оценку управленческих способностей»: «Благодаря “Лидерам России” я расширил свой круг знакомых, узнал много интересной информации от, фактически, первых лиц государства по разным направлениям – начиная от структуры города Москва и заканчивая внешней политикой нашей страны на настоящий период».«Еще я получил хороший навык общения, позиционирования себя в коллективе и утверждения идей благодаря тем коллегам, с которыми я работал в группе. Но одним из самых важных достижений конкурса для меня является возможность продолжать обучение в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ благодаря гранту», – добавил конкурсант.