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Казанский Кремль – топ 3 объект ЮНЕСКО по популярности среди туристов

Чаще Казанского Кремля туристы посещают только Красную площадь и исторический центр Санкт-Петербурга.
Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. В пятерку наиболее популярных у путешественников объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли также белокаменные памятники Суздаля и Владимира, а также архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.
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