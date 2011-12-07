Моя соседка телевышка: опасно ли жить рядом с такими объектами?

Присутствие в жилище ощутимых электромагнитных полей женщина объясняла тем, что рядом с домом расположена главная телевизионная вышка Казани. По ее мнению, исходящие от нее лучи легко проникают в квартиру через окна, стены и приносят вред здоровью, а это сказывается на общем самочувствии. Жаловалась на ежедневные постоянные головные боли, слабость.Телевизионная вышка, расположенная в Кировском районе на улице Можайского, - одно из самых высоких сооружений города. Она не только высокая, но еще и распространяет в окружающую среду мощные высокочастотные электромагнитные волны, которые действительно влияют на человека не лучшим образом. Поэтому нам показалось, что проблема существует и опасения женщины за свое здоровье вполне обоснованны, ее тревогу понять можно. Как потом выяснилось, другим жильцам такое соседство тоже не дает покоя.Реальность оказалась такой. Проведенные нами (независимыми экспертами) инструментальные исследования показали, что уровень электромагнитного поля вблизи дома, где живет женщина, в 4 - 10 раз ниже жестких санитарных норм, существующих в нашей стране. А в квартире его уровень в зависимости от комнат измерялся еще меньше в 20 - 40 раз. Таким малым значениям мощности удивляться не стоит. Секрет тут прост. Расположенные на вышке излучающие антенны конструктивно направлены так, что рядом находящийся дом по улице Можайского стоит вне зоны влияния повышенного электромагнитного поля. Значит, со стороны антенн здоровью женщины ничего не угрожает, а недомогания, видимо, связаны с другими причинами. И все же здесь не все так однозначно.Дело в том, что совсем недавно наукой установлено, что органы, ткани и клетки организма человека индивидуально откликаются на воздействие полей. Если один человек излучения не чувствует и при очень больших мощностях, даже превышающих стандарты безопасности, то другой страдает уже при мощности всего 2 - 3% от установленных норм, их принято называть электромагнитными аллергиками (есть такие больные). Возможно, обратившаяся к нам женщина как раз и страдает от влияния подобных незначительных величин. А для выяснения этого ей необходимо пройти специализированное обследование. Но в Казани ни оборудования, ни профильных врачей, способных определить наличие у людей клинически выраженной аллергии на электромагнитное поле, нет. Такое возможно только в Москве, где имеются и квалифицированные врачи, и соответствующая медицинская аппаратура. Таким образом, только после проведения полного обследования можно однозначно установить, страдает ли обратившаяся к нам женщина от излучений передающих антенн телевизионной вышки или совершенно от других причин.