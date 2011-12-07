Переход на цифровое ТВ планируется после новогодних праздников

«С начала 2019 года в России неизбежно отключение аналогового вещания федеральных каналов, на смену ему придет цифровое. Для россиян, которые до Нового года не приобретут приставку и телевизор, способные принимать эфирную «цифру», продлевается процесс отключения аналогового вещания до 14 - 15 января 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети в РТ, передает «Татар-информ».С нового года и городское, и сельское население сможет бесплатно принимать сигнал 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов пакета РТРС-1 (Первый канал, «Россия 1 + ГТРК Татарстан», «Матч», НТВ, «Пятый», ОТР, ТВЦ, «Карусель», «Россия 24», «Россия Культура», а также трех радиоканалов «Радио Россия + ГТРК Татарстан», «Маяк», «Вести FM»), пакета РТРС-2 (Рен ТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз ТВ).В настоящее время в Татарстане работают 87 передающих станций цифрового телевещания. Пакет РТРС-1 доступен 99,3% населения РТ, а РТРС-2 - 81,5% жителей республики, а до конца текущего года он будет включен в полном объеме. Все каналы транслируются в свободном доступе без взимания с телезрителей абонентской платы.В настоящее время сотрудники филиала РТРС в РТ информируют население об особенностях перехода на «цифру». Так, с июня 2018 года аналоговый телесигнал маркируется литерой «А», добавленной к логотипам Первого канала, а также каналов «Россия 1», НТВ, «Пятый», Рен ТВ и СТС. Наличие буквы «А» на телеэкране означает, что зритель смотрит передачи на старом аналоговом телевизоре либо на новом, но не переключенном в режим приема цифрового сигнала. На сегодняшний день все новые телевизоры уже могут принимать аналоговый и цифровой сигнал. Для приема цифрового телевидения на старом телевизоре понадобится цифровая приставка. Процесс подключения занимает несколько минут. Подробнее о переходе на цифровое телевещание можно узнать у специалистов Российской телевизионной и радиовещательной сети по бесплатному федеральному номеру 8 800 220-20-02, в центре консультационной поддержки по номеру (843) 2000-528, а также можно написать на электронный адрес [email protected]