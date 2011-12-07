Предпринимателей защитят от административного давления

Договоренности были подписаны в рамках состоявшегося вчера первого публичного заседания центра «Бизнес против коррупции». ЦОП открылся в РТ в 2018 году по инициативе федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова и по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает ИА «Татар-информ».Татарстанское отделение - это уже 40-я площадка федерального ЦОП, которая планирует защищать предпринимателей в резонансных делах о незаконных уголовных преследованиях, коррупции и административном давлении.В рамках первого заседания центр рассмотрел три обращения от татарстанских компаний.В общественный совет ЦОП вошли предприниматели, общественники, представители СМИ и эксперты. В рамках заседания татарстанские предприниматели получили заключения по своим обращениям от независимых экспертов, которые дали правовую оценку и консультации.