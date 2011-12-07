Рустам Минниханов: Для селян участие в ярмарках - это большой труд

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ. Николай Титов сообщил, что в республике убрано 95% сахарной свеклы. Средняя урожайность держится на уровне 340 ц/га. Активно идет вывозка и переработка сахарной свеклы. Все три завода республики работают без сбоя. Суточная переработка составляет 17 тыс. тонн, вырабатывается около 3 тыс. тонн сахара. Всего с начала уборки произведено 110 тыс. тонн сахарного песка.Параллельно на полях республики ведется уборка кукурузы. На сегодня намолочено около 77 тыс. тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность по Татарстану - 41 ц/га. Убрано более половины площадей подсолнечника - 64 тыс. га. Урожайность - 17,3 ц/га. При благоприятной погоде уборку планируется завершить к середине ноября.Что касается сезонной обработки почвы, работы выполнены на площади 1,85 млн га - это более 94% всего объема. Ежедневно обрабатывается порядка 12 - 14 тыс. га. Практически завершены работы в Заинском, Балтасинском, Сабинском, Азнакаевском, Актанышском, Сармановском, Тукаевском и Кайбицком районах.Отдельно Николай Титов рассказал о проводимых сезонных ярмарках сельскохозяйственной продукции. В этом году впервые ярмарки были организованы 15 сентября и будут проходить каждую субботу до 29 декабря. В Казани ярмарки организованы на 10 основных и 5 шатровых площадках, в Набережных Челнах - на трех площадках. Помимо этого, ярмарка проходит на территории технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе. Остальные районы также проводят ярмарочные мероприятия на своих территориях.«С участниками ярмарочной торговли мы провели совещание, договорились по формированию цен, - сказал докладчик. - В связи с тем, что сельхозтоваропроизводители напрямую реализуют населению продукцию собственного производства и им будут возмещаться транспортные затраты, продукция на субботних ярмарках реализуется по ценам на 20 - 30 процентов ниже, чем в торговых сетях».В ходе ярмарок уже реализовано продукции на 345 млн рублей. Всего продано 525 тонн мяса всех видов, 133 тонны молока, 256 тонн муки, 275 тонн сахарного песка, 5,8 тыс. тонн овощей и 3,2 млн штук яиц.Рустам Минниханов отметил высокую востребованность сельскохозяйственных ярмарок среди населения, особенно в городах республики. Еженедельно городские жители могут приобрести свежую деревенскую продукцию по привлекательным ценам, подчеркнул он. Представители подсобных хозяйств в свою очередь имеют возможность реализовать сельхозтовары на крупных торговых площадках без посредников. Обращаясь к руководству городов, Президент Татарстана призвал помогать фермерам и создавать все необходимые условия для комфортного ведения торговли. «Это очень хорошая традиция, целая культура, которую нужно сохранить и поддерживать, - заявил Рустам Минниханов. - Следует помнить, что для селян участие в ярмарках - это большой труд: им нужно засветло привезти продукцию, организовать торговлю. Поэтому необходимо с ними встречаться, поблагодарить за нелегкую работу».