Школьники обсудили проблемы экологии с Генконсулом Турции в Казани

Встреча проходила в рамках подготовки 95-й годовщины Турецкой Республики и была посвящена актуальным вопросам экологии. Генеральный консул Ахмет Садык Доган познакомил гостей со своим видением проблем экологии в современном мире. А казанские школьники в свою очередь представили господину Догану свои экологические проекты и задали много вопросов. Диалог получился интересным и познавательным. Особое место в программе заняло выступление коллектива детского фольклорного ансамбля «Ак калфак» казанского Городского дворца детского творчества им. А.Алиша. - Такие встречи очень важны для всех нас. Проблемы экологии и изучение природы играют важную роль в деятельности краеведов. Эти вопросы изучаются при написании истории татарских сел, расположенных как в республике, так и за пределами Татарстана, - отметил руководитель Общества татарских краеведов Альберт Бурханов, который принимал участие в мероприятии. Встреча завершилась праздничным чаепитием.