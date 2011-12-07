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Школьники обсудили проблемы экологии с Генконсулом Турции в Казани

В Генеральном консульстве Республики Турции в Казани состоялась встреча представителей детских творческих коллективов, учащихся школ, педагогов и общественных деятелей с сотрудниками консульства и Генеральным консулом Республики Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом.
Встреча проходила в рамках подготовки 95-й годовщины Турецкой Республики и была посвящена актуальным вопросам экологии. Генеральный консул Ахмет Садык Доган познакомил гостей со своим видением проблем экологии в современном мире. А казанские школьники в свою очередь представили господину Догану свои экологические проекты и задали много вопросов. Диалог получился интересным и познавательным. Особое место в программе заняло выступление коллектива детского фольклорного ансамбля «Ак калфак» казанского Городского дворца детского творчества им. А.Алиша. - Такие встречи очень важны для всех нас. Проблемы экологии и изучение природы играют важную роль в деятельности краеведов. Эти вопросы изучаются при написании истории татарских сел, расположенных как в республике, так и за пределами Татарстана, - отметил руководитель Общества татарских краеведов Альберт Бурханов, который принимал участие в мероприятии. Встреча завершилась праздничным чаепитием.
КВ
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