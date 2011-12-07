«Стрижи» прилетели в Казань для авиашоу

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» прилетела в столицу республики для участия в акции «Служба по контракту – твой выбор», сообщает пресс-служба Минобороны России.«Стрижи» перелетели из подмосковной авиабазы Кубинка на территорию аэродрама Борисоглебское. Здесь они проведут 4 дня, выполняя тренировочные полеты.Свое мастерство в командном и одиночном пилотаже авиационная группа продемонстрирует над площадью у Центра семьи «Казан» 27 октября. Организатором акции выступает Минобороны РФ при поддержке Правительства Республики Татарстан. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на агитационной акции выступит популярный исполнитель Натан.