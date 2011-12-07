В Казани на акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» выступят Натан и «Стрижи»

В субботу, 27 октября, с 10:00 до 16:00 часов в Казани пройдет агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!», сообщает пресс-служба Центрального военного округа. У Центра семьи «Казан» будет организовано выступление авиационной группы «Стрижи» на самолетах «Миг-29», десантирование четверых парашютистов, концерт популярного исполнителя Натана и полевая кухня.На площадке у «Чаши» представят экспозицию вооружения и электронный тир, организуют мастер-классы по рукопашному бою.В рамках мероприятия кандидаты смогут пройти отбор на военную службу по контракту. В мероприятии примет участие замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, врио командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Евгений Устинов.Все мероприятия акции — бесплатные.