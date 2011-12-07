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В Казани пройдет заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и РФ

Российско-казахстанская межправительственная комиссия обсудит сотрудничество в области электроэнергетики и промышленности 26 октября.
Заседание пройдет под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ — министра финансов РФ Антона Силуанова и первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина». Оно состоится в Казани 26 октября, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.Стороны планируют обсудить сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса и промышленности, электроэнергетики и транспорта и др. Ожидается, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между информагентствами Kazinform и «Татар-информ».Основные экспортные позиции Татарстана в Казахстан — продукты топливо-энергетического комплекса и машиностроения. В основном РТ импортирует черные металлы, медь и изделия из них.
КВ
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