В Казани пройдет заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и РФ

Заседание пройдет под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ — министра финансов РФ Антона Силуанова и первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина». Оно состоится в Казани 26 октября, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.Стороны планируют обсудить сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса и промышленности, электроэнергетики и транспорта и др. Ожидается, что будет подписан меморандум о сотрудничестве между информагентствами Kazinform и «Татар-информ».Основные экспортные позиции Татарстана в Казахстан — продукты топливо-энергетического комплекса и машиностроения. В основном РТ импортирует черные металлы, медь и изделия из них.