Жители Новой Сосновки могут заниматься спортом в своем поселке

На баскетбольно-волейбольной, тренажерной площадках заменили резиновое покрытие, на футбольной площадке провели замену искусственного покрытия. Здесь установлены новые тренажеры, удобная раздевалка, ограждение и наружное освещение, сообщает kzn.ru.В поселках Новая Сосновка и Нагорный проживают свыше 7500 человек. Для них в день открытия обновленной площадки организовали большой праздник. На сцене выступили творческие коллективы Дома культуры в Нагорном, а на футбольном поле в товарищеском матче встретились команды школ №124 и 141. Выступили и воспитанники отделений по хоккею с мячом ДЮСШ «Ракета», по регби, теннису ДЮСШ «Спектр». С самыми юными участниками праздника занимались аниматоры, а тем временем родители могли записать своих детей в спортивные секции по плаванию, тхэквондо, самбо, боксу, регби, хоккею с мячом, теннису, футболу.С приветственным словом к жителям обратились заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов. Всего в Советском районе с 2013 года построили 24 современные спортивные площадки, по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок построены 19.