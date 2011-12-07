Казанские водители уверены, что правила дорожного движения чаще нарушают пешеходы

Неожиданным стал результат опроса, проведенного среди казанских водителей на тему: кто чаще нарушает ПДД — они, водители или пешеходы? Больше половины опрошенных автомобилистов — 51% твердо ответили: пешеходы! Опрос провели сотрудники РГС Банка в преддверии Дня автомобилиста, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Справедливости ради стоит отметить, что автовладельцы Казани все же признают: да ошибки совершают и водители — таких набралось 49% среди опрошенных.

Что чаще всего раздражает казанских водителей? Это недисциплинированные пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте или не смотрят по сторонам. Так ответили 58% и 44% опрошенных соответственно. Также автомобилистам Казани не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге (25%), не пользуются светоотражателями на одежде в темноте (21%), бросают мусор и окурки на проезжую часть (20%), нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, когда дергаются взад-вперед, пытаясь перейти дорогу (19%).

А как водители наказывали бы пешеходов, будь на то их воля? Треть опрошенных (33%) ответила, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов и примерно столько же (32%) предлагают бороться с опасными привычками пешеходов ужесточением штрафов.

Кстати, 14% респондентов считают, что в России метод борьбы с нарушителями через штрафные санкции вообще не работает!