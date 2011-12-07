Миннуллин: Отказываться от экстренной госпитализации из-за страха заразиться COVID-19 не нужно

Татарстанцам рекомендовали не отказываться от плановой и экстренной медицинской помощи из-за боязни заразиться COVID-19. ОБ этом заявил замглавврача РКБ Марсель Миннуллин ИА «Татар-информ».

«Хочу заверить жителей республики, не надо бояться обращаться в чистые стационары, в те, где оказывается экстренная и плановая медицинская помощь. Отсидеться с мыслями, что через полтора месяца ковид закончится, — это неправильно. Если есть какие-то проблемы, существуют плановые моменты, если человек находится в листе ожидания, нужно приезжать, обращаться», — сказал Миннуллин.

От отметил, что во всех больницах созданы буферные зоны, в которых пациенты прибывают до уточнения своего статуса — болен COVID-19 или не болен. Без этой процедуры пациента не станут направлять в «чистые зоны», заметил врач.