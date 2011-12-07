На дом купца Коровина в Казани наложен 90 дневной мораторий

На дом купца Коровина в Казани наложен мораторий на проведение строительных работ сроком на 90 дней, сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

«Мы с утра были на объекте, по итогам обследования пришли к выводу, что дом обладает признаками объекта культурного наследия, несмотря на проведенную ранее реконструкцию здания. Поэтому в соответствии с действующим законодательством мы накладываем мораторий на проведение любых строительных работ в здании сроком на 90 дней», — сказал руководитель комитета Иван Гущин.

Ранее сообщалось о том, что собственник здания планировал демонтировать лестницу и поставить в доме лифт. Старинная чугунная лестница была выставлена на продажу и заинтересовала собирательницу антиквариата из Уфы Раду Русских. Девушка купила лестницу за 650 тыс. рублей, однако вывести ее пока не может.

«Я не против [того, чтобы] подарить эту лестницу городу или на что-то поменять», — сказала Русских.

Девушка также уточнила, что на данный момент она ведет переговоры с представителями мэрии Казани и собственниками здания.