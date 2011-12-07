В Казани хозяйку собаки могут оштрафовать за нарушение правил выгула животных

В Казани собаку, якобы укусившую ребенка, выгуливали без поводка и намордника, сообщили в пресс-службе МВД по Казани.

В ведомство обратилась 42-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что ее ребенка за плечо укусила собака. Обеспокоенная мать попросила полицейских привлечь к ответственности хозяйку животного.

В полиции выяснили, что хозяйка собаки выгуливала животное без поводка и намордника, что нарушает правила выгула собак. Однако тяжесть травм, нанесенных ребенку собакой, установить не удалось, так как мать девочки отказалась от прохождения ребенком судмедэкспертизы.

В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.

Сейчас решается вопрос об административной ответственности хозяйки собаки. Материалы дела переданы в администрацию Советского района.