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В Казани хозяйку собаки могут оштрафовать за нарушение правил выгула животных

В полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на нападение собаки на ее дочь.

В Казани собаку, якобы укусившую ребенка, выгуливали без поводка и намордника, сообщили в пресс-службе МВД по Казани.

В ведомство обратилась 42-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что ее ребенка за плечо укусила собака. Обеспокоенная мать попросила полицейских привлечь к ответственности хозяйку животного.

В полиции выяснили, что хозяйка собаки выгуливала животное без поводка и намордника, что нарушает правила выгула собак. Однако тяжесть травм, нанесенных ребенку собакой, установить не удалось, так как мать девочки отказалась от прохождения ребенком судмедэкспертизы.

В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.

Сейчас решается вопрос об административной ответственности хозяйки собаки. Материалы дела переданы в администрацию Советского района.

КВ
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