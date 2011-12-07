В Казани такси оснастят приборами для обеззараживания воздуха

В Казани и еще в 12 городах России в такси установят компактные приборы для обеззараживания воздуха, сообщает ТАСС со ссылкой на «Росэлектротехника» Ростех.

«Холдинг „Росэлектроника“ госкорпорации „Ростех“ поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове», — уточняется в сообщении.

Первую партию приборов установили в авто сервиса «Везет».

Отмечается, что УФ-рециркуляторы весят всего 100 г, подключаются через USB-кабель и могут обрабатывать в час до 14 куб. м воздуха. Устройства безвредны для человека и могут работать без перерыва.