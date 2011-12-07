В Казани в двух отделах полиции сменили руководство

В Казани в отделах полиции «Савиново» и «Сафиуллина» сменилось руководство, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Так, составу отдела полиции «Савиново» представили подполковника полиции Руслана Летфуллина. В МВД он работает 16 лет. Начал с должности участкового в Набережных Челнах, затем возглавлял отдел уголовного розыска отдела полиции «Ямашевский», после чего замещал начальников в отделах полиции «Московский» и «Зареченский».

Отдел полиции «Сафиуллина» теперь возглавит подполковник полиции Айрат Каримов. Ранее он руководил отделом полиции «Савиново». В МВД он служит с 2006 года. Начал с должности оперуполномоченного ОУР Советского РУВД. Позже занимал должность начальника отдела расследований преступлений на территории ОП № 1 «Авиастроительный» и ОП № 14 «Дербышки».

Начальник УМВД по Казани Александр Мищихин отметил профессионализм назначенных лиц и их хорошие рекомендации на предыдущих должностях.