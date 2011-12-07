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В выходные в Татарстане потеплеет до +12 градусов

24 и 25 октября в республике будет погода циклонического типа.

В Татарстане в выходные потеплеет до +12 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 октября в республике погода останется пасмурной и дождливой. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов, а днем — поднимутся до +7…+12 градусов.

В воскресенье, 25 октября, ожидаются дожди. Ночью температура составит- +1…+6 градусов, днем — +4…+9 градусов.

Начало следующей недели ожидается прекращение осадков.

26 октября республика все еще будет находиться в тыловой части циклона, поэтому осадки в виед мокрого снега и дождя остаются. Температура воздуха ночью — +2…+3 градуса, днем — 0…+5 градусов.

27 и 28 октября, по предварительным прогнозам синоптиков, регион попадет под влияние северной части обширного антициклона. Осадки постепенно прекратятся. Ночью температурные показатели составят — -1…+6 градусов, днем — не выше +1…+6 градусов. 

КВ
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