В выходные в Татарстане потеплеет до +12 градусов

В Татарстане в выходные потеплеет до +12 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 октября в республике погода останется пасмурной и дождливой. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов, а днем — поднимутся до +7…+12 градусов.

В воскресенье, 25 октября, ожидаются дожди. Ночью температура составит- +1…+6 градусов, днем — +4…+9 градусов.

Начало следующей недели ожидается прекращение осадков.

26 октября республика все еще будет находиться в тыловой части циклона, поэтому осадки в виед мокрого снега и дождя остаются. Температура воздуха ночью — +2…+3 градуса, днем — 0…+5 градусов.

27 и 28 октября, по предварительным прогнозам синоптиков, регион попадет под влияние северной части обширного антициклона. Осадки постепенно прекратятся. Ночью температурные показатели составят — -1…+6 градусов, днем — не выше +1…+6 градусов.