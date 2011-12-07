Врачи: При подозрении на COVID-19 нужно обращаться к участковым врачам

При подозрении на COVID-19 нужно обращаться к участковому врачу. Такую рекомендацию дал заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин в беседе с ИА «Татар-информ».

«Если человек почувствовал недомогание, слабость, ломоту, появляется кашель, насморк, пропадает обоняние и вкусы. У всех по-разному проявляется. У некоторых заболевание стартует с пропавших запахов и вкусов, у других это случается в процессе заболевания. В любом случае, если внезапно человек чувствует недомогание, есть невысокая температура — обычно 37.2-37.3 — нужно к участковому врачу», — сказал врач.

Он также отметил, что важно начинать лечение с первых дней, чтобы свести риск осложнений к минимуму.